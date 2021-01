Atalanta, Muriel: "Punto importante. Col Milan partita difficile, ma possiamo giocarcela"

Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l'Udinese: "Cerco sempre di fare il massimo, non so perché segno sempre qua. Ci dispiace non aver vinto, ma sono partite difficili soprattutto per chi lotta per la salvezza. Noi dobbiamo essere bravi a muovere la palla veloce, abbiamo cercato il secondo gol in tutti i modi, ma è stata dura. Difendono sempre in undici giocatori, gli spazi sono pochi. Siamo stati molto bravi a muovere la palla e creare occasioni, che non sempre vanno a buon fine. Non sono partite semplici, ma noi dobbiamo essere bravi. È un punto importante, ora abbiamo un’altra partita bellissima".

Quanto vi esalta la sfida di sabato?

"Molto, è una partita complessa ma possiamo giocarcela. Sarà una partita bellissima".

Muriel è da schierare a gara in corso o da titolare?

"Io sono sempre pronto, mi alleno sempre per giocare. Cerco di essere preparato, questo mi sta dando la forza per segnare tanto. Io mi sto allenando come se dovessi giocare da titolare".