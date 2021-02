Atalanta, Percassi: "Ieri partita strana. Ha fatto bene Gasperini a lamentarsi"

vedi letture

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli e in vista della gara in Champions contro il Real Madrid: "Volevamo battere il Napoli per presentarci al meglio alla gara di mercoledì. È stata una partita strana, soprattutto nella gestione da parte dell'arbitro. Gasperini si è arrabbiato per questo e questa volta ha pienamente ragione".

Ora che avete superato quota 40 punti potete divertirvi?

"Speriamo siano sufficienti per la permanenza nella categoria, il nostro primo obiettivo. Tutto quello che verrà in più sarà tutto guadagnato".

Perché Muriel gioca nell'Atalanta e non nel Real Madrid?

"Un giocatore straordinario, è una goduria vedere come tocca la palla e i movimenti che fa".

Gasperini a vita?

"Assolutamente sì".