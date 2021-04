Atalanta, Percassi: "Non credo che Agnelli si dimetterà. C'è bisogno dell'esperienza di tutti"

"Secondo me Agnelli non si dimetterà". Così Luca Percassi, ad dell'Atalanta, in merito al futuro del presidente della Juventus dopo il fallimentare esperimento della Superlega: "È una domanda particolare, all'interno di un percorso ognuno è libero di comportarsi come crede. Non posso giudicare ciò che un presidente fa. C'è bisogno di tutti e dell'esperienza di tutti, basta".

Rileggi la conferenza stampa di Luca Percassi grazie alla diretta scritta di TMW