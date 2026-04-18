Live TMW Atalanta, Raspadori: "Il mancato arrivo a Roma? Contento della mia scelta"

Al termine di Roma-Atalanta, è il nerazzurro Raspadori a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.23 - Inizia la conferenza stampa.

L'energie perse in vista della Coppa Italia?

"Usciamo da questa gara in maniera positiva, giocata con grande coraggio. Abbiamo alcuni giorni per recuperare, ma con questa prestazione sarà più facile. Per noi la Coppa Italia è un obiettivo importante e la prepareremo al meglio".

Cosa sta ritrovando qui che era mancato a Napoli?

"Sto cercando continuità. Ho vissuto un'esperienza bellissima a Napoli, che resterà sempre con me. Poi, a gennaio si è aperta questa possibilità: l'Atalanta ha dimostrato di volermi fortemente ed era ciò che cercavo. Sono arrivato e mi sono fatto male, ora sto bene. Voglio lavorare per raggiungere il top e aiutare la squadra".

Vuole tornare sul perché ha scelto l'Atalanta al posto della Roma?

"Sono stato cercato da tante squadre, fa sempre piacere essere corteggiato da una piazza come la Roma. Sono contento della scelta fatta, sono carico e motivato. Sono felice di far parte di questo progetto".

23.45 - Termina la conferenza stampa.