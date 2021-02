Atalanta-Real Madrid, Corradi e Tacchinardi spingono i nerazzurri: "Può essere la serata giusta"

Per gli ex calciatori Bernardo Corradi e Alessio Tacchinardi, opinionisti dello studio Champions League di Mediaset, l’Atalanta può riuscire nell’impresa di battere il Real Madrid nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera.

“L’Atalanta è la squadra che gioca il calcio più europeo in Italia, un calcio fatto di velocità e verticalizzazioni e così può mettere in difficoltà questo Real Madrid che ha molte assenze importanti. - spiega Tacchinardi – Per me questa Atalanta, che ha già vinto grandi partite, è il peggior avversario possibile per la squadra spagnola. L’importante è che non commetta l’errore della Lazio, ovvero di avere troppo rispetto per l’avversario. Non ha nulla da perdere e può giocare a testa libera per conquistare un grande risultato”.

“L’Atalanta è una squadra molto fisica, che gioca sempre su ritmi altissimi e questo può mettere in difficoltà il Real Madrid. - gli fa eco Corradi – La squadra di Zidane non è abituata a giocare su ritmi alti e lo ha dimostrato anche nelle ultime gare. Può essere la serata giusta per Gasperini e i suoi”.