Ufficiale
Atalanta, rinforzato il settore giovanile con un centravanti sloveno. Preso Koren
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L'Atalanta rinforza il proprio settore giovanile con un innesto dalla Slovenia. La società lombarda in casacca nerazzurra ha infatti depositato nell'apposito registro in Lega Serie A il contratto di trasferimento a titolo definitivo dal Brinje Grosuplje del centravanti in erba Vid Koren (16 anni), classe 2010 che dovrebbe cominciare con la formazione Under 17 dei nerazzurri il suo percorso a Bergamo.
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