Atalanta, Sartori: "Il nostro lavoro arriva da lontano, è iniziato sette anni fa"

Nel corso dell'intervista concessa a Tuttosport, il direttore dell’area tecnica dell'Atalanta Giovanni Sartori si è soffermato sul lavoro nerazzurro: "Il nostro lavoro arriva da lontano, è iniziato 7 anni fa. Un po' tutti ora si stanno adeguando ai tempi, il mercato italiano magari è meno ricco e concorrenziale rispetto a diversi di quelli stranieri. Ormai chi tratta con noi conosce perfettamente le linee che segue il nostro mercato, le stesse da qualche anno ormai. Abbiamo indicazioni precise e paletti chiari da parte della proprietà, non ce ne discostiamo e andiamo avanti per la nostra strada. Gli operatori con cui ci interfacciamo lo sanno bene e quindi non è una sorpresa per nessuno: noi non vogliamo uscire dai nostri parametri".