Atalanta, terzo anno in Champions di fila. Percassi: "Ma partiremo per salvarci, come sempre"

vedi letture

Per la terza stagione consecutiva, l’Atalanta giocherà in Champions League. Ma tiene sempre i piedi per terra: "L'obiettivo è sempre quello di crescere, i risultati degli ultimi anni sono incredibili - dichiara l’ad Luca Percassi in conferenza stampa - l’Atalanta partirà per salvarsi, è un dogma che non cambieremo mai. Partiamo sempre da questo obiettivo, l'Atalanta è una realtà medio-piccola. In tutte le stagioni parti da zero e devi arrivare a 40 punti, non ci siamo mai posti un obiettivo diverso da quello che ho detto prima. I risultati ci hanno permesso di comprare e vendere giocatori, tutto ciò ci ha migliorato. Abbiamo meritato sul campo di essere e dove è, ma abbiamo conquistato con enorme fatica".

Qui la conferenza stampa di Percassi.