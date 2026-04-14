Atletico in attesa di Arsenal o Sporting. Nessuna di loro ha mai vinto la Champions
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PSG e Atletico Madrid sono le prime due semifinaliste della Champions League 2025/2026. Collocate in lati opposti del tabellone, le due squadre avranno un percorso diverso verso la finale.
I transalpini guidati da Luis Enrique affronteranno una tra Bayern Monaco e Real Madrid: un vero e proprio Olimpo del calcio europeo.
Dall’altra parte, invece, i Colchoneros attendono di conoscere l’avversaria tra l’Arsenal di Mikel Arteta e lo Sporting Lisbona.
Curiosità interessante proprio su questo lato del tabellone: qualunque squadra tra le tre ancora in corsa dovesse raggiungere la finale, si tratterebbe di una formazione che non ha mai vinto la massima competizione continentale per club.
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