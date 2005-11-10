Lazio, altra pretendente per Ratkov: ora ci pensa anche la Stella Rossa

Oltre a Dinamo Mosca e Southampton, ci sono anche i serbi sul centravanti biancoceleste classe 2003, che non è convinto delle offerte ricevute.

Petar Ratkov è una scommessa che per ora non è riuscita alla Lazio, che sta cercando di venderlo in questo mercato per poter così perfezionare un'operazione in entrata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono diverse squadre che hanno sondato il terreno e presentato ai biancocelesti una richiesta di informazioni per acquistarlo a titolo definitivo, senza però affondare il colpo.

Tre club su di lui

Nel dettaglio sarebbero Dinamo Mosca, Southampton e Stella Rossa le società che stanno tentando di convincerlo a cambiare maglia. Ratkov era intenzionato a giocarsi le sue carte a Formello, ma ha capito che anche Gattuso preferirebbe una soluzione diversa e così può valutare l'addio, con i serbi che si sono inseriti nelle ultime ore, aggiungendosi ai russi e agli inglesi. Nessuno però al momento ha convinto il classe 2003.