Milan, il Lipsia pronto a riaccogliere Nkunku. Ma ai rossoneri offre 'solo' un prestito

Le ultime sul futuro del francese, finito fuori dal progetto di Amorim

Christopher Nkunku ha ricevuto una proposta di prestito dal Lipsia, fa sapere oggi Fabrizio Romano; il club tedesco sarebbe infatti felice di riaccoglierlo in squadra. Il Milan lo ha preso appena dodici mesi dal Chelsea, pagandolo 37 milioni di euro più 5 di bonus, mentre i Blues lo avevano pagato 65 milioni di euro più altri 35 in caso di vittoria della Champions League nei successivi tre anni, proprio dal Lipsia.

L'attaccate non ha fretta: vuole valutare tutte le opzioni a disposizione

L'attaccante, fuori dal progetto rossonero, intende tuttavia valutare attentamente tutte le opzioni a sua disposizione prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. Il Milan vorrebbe salutare il francese solo a titolo definitivo e per una cifra di circa 30 milioni di euro, in modo da non mettere a bilancio una minusvalenza rispetto a quanto pagato un anno fa.