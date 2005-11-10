Milan, il Lipsia pronto a riaccogliere Nkunku. Ma ai rossoneri offre 'solo' un prestito
Christopher Nkunku ha ricevuto una proposta di prestito dal Lipsia, fa sapere oggi Fabrizio Romano; il club tedesco sarebbe infatti felice di riaccoglierlo in squadra. Il Milan lo ha preso appena dodici mesi dal Chelsea, pagandolo 37 milioni di euro più 5 di bonus, mentre i Blues lo avevano pagato 65 milioni di euro più altri 35 in caso di vittoria della Champions League nei successivi tre anni, proprio dal Lipsia.
L'attaccate non ha fretta: vuole valutare tutte le opzioni a disposizione
L'attaccante, fuori dal progetto rossonero, intende tuttavia valutare attentamente tutte le opzioni a sua disposizione prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. Il Milan vorrebbe salutare il francese solo a titolo definitivo e per una cifra di circa 30 milioni di euro, in modo da non mettere a bilancio una minusvalenza rispetto a quanto pagato un anno fa.