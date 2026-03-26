Focus TMW Atlético Madrid ha il capitano che proviene dal vivaio. E forse pure il suo erede

In controtendenza rispetto al modello spagnolo c'è l'Atletico Madrid. Perché il Cholo Simeone preferisce lavorare con giocatori che arrivano da fuori, più che con i prodotti del proprio vivaio. L'autarchia di qualche stagione fa - con diversi interpreti provenienti dal settore giovanile come Saul e Koke, unico rimasto - è svanita. Forse perché lo stesso Atletico deve confrontarsi con due club straordinari come Real Madrid e Barcellona che, di fatto, trovano il modo di influire sulla scelta dei giovani.

Il valore

È dato dal solito Koke, capitano e cresciuto al fianco di Saul Niguez (che però era al Real precedentemente), ma c'è anche l'erede ed è Pablo Barrios, valutato intorno ai 60 milioni di euro a 22 anni. Potrebbe vestire la fascia in un futuro prossimo, visto che è partito dal calcio di base fino ad arrivare alla prima squadra, da titolare.

Cuor di papà

Diego Simeone è abituato a non fare sconti ai propri figli, se è vero che Giovanni non è mai stato all'interno delle scelte di suo padre. Invece Giuliano è riuscito a diventare un elemento importante nell'Atleti, ora con un valore da 40 milioni e con la possibilità di essere chiamato con l'Argentina per il prossimo Mondiale americano.

Portieri: -

Difensori: -

Centrocampisti: Pablo Barrios, Koke

Attaccanti: Giuliano Simeone

Esordienti: Julio Diaz, Jano Monserrate