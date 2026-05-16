Juventus e Atletico in trattativa avanzata per Nico Gonzalez: può restare a Madrid per 27 milioni

L’infortunio ha privato l’Atletico Madrid di Nico Gonzalez per il finale di stagione, vanificando l’opzione di riscatto verso la Juventus da 32 milioni di euro che sarebbe divenuta obbligo qualora l'argentino avesse raggiunto almeno il 60% di presenze da 45 minuti ne LaLiga.

Nonostante ciò, l’impatto che l’argentino ha avuto con i Colchoneros è stato assolutamente positivo. L’ex Juventus e Fiorentina si è fatto apprezzare da Diego Simeone quando chiamato in causa in questa stagione ed è per questo che il suo futuro potrebbe comunque essere a Madrid.

A renderlo noto è il noto giornalista esperto di calciomercato internazionale Matteo Moretto che, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha annunciato che l’Atletico Madrid e la Juventus sono in trattativa avanzata per la permanenza in rojiblanco di Nico Gonzalez. L’obiettivo delle due parti è trovare un accordo totale, che potrebbe chiudersi sulla base di un’offerta da 27/28 milioni, bonus inclusi.