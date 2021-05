Attesa per la decisione Juve su Paratici: pronta la promozione per Cherubini

L'edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro della dirigenza della Juventus. A breve Andrea Agnelli e il club scioglieranno la questione relativa a Fabio Paratici: possibile che le parti non vadano avanti insieme, in quel caso promozione per Federico Cherubini. Poi le altre posizioni, come i senatori alla Giorgio Chiellini, che ha un appuntamento per l'inizio di giugno con Agnelli.