Azpilicueta vuole solo l'Inter: ha rifiutato il Bayern e ha chiesto al Chelsea di liberarlo gratis

Cesar Azpilicueta vuole l'Inter, col quale ha già trovato un'intesa biennale. In Inghilterra ne parla questa mattina 90min, che spiega come il difensore spagnolo abbia chiesto al Chelsea di liberarlo gratuitamente per poter iniziare questa nuova avventura in maglia nerazzurra. Nel frattempo Azpi ha pure rifiutato un'offerta allettante, quella del Bayern Monaco di Tuchel, che avrebbe fatto carte false per blindare la difesa con la sua esperienza.