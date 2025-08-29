Ufficiale Nuovo capitolo per Azpilicueta: il difensore firma un annuale con opzione al Siviglia

Cesar Azpilicueta continua a scrivere pagine importanti della sua carriera. Dopo le esperienze con Osasuna, Marsiglia, Chelsea e Atletico Madrid, il difensore spagnolo classe 1989 ha scelto di legarsi al Siviglia. Il club andaluso ha annunciato la firma di un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, puntando sulla sua esperienza per rafforzare un reparto difensivo che ha mostrato diverse difficoltà negli ultimi mesi.

Il 36enne, reduce da due annate all’Atletico Madrid, ha deciso di restare in Liga nonostante le numerose opzioni sul tavolo. Su di lui c’era l’interesse concreto dell’Olympique Lione, che lo aveva individuato come rinforzo di spessore per la propria retroguardia. Non sono mancate inoltre proposte più “esotiche” da campionati lontani, ma Azpilicueta ha preferito proseguire in Spagna, privilegiando stabilità familiare e continuità tecnica.

Il Siviglia si assicura così un profilo di grande affidabilità e leadership, con oltre 500 presenze collezionate in carriera, gran parte delle quali al Chelsea, dove ha vinto tutto: dalla Premier League alla Champions League, fino al Mondiale per club.