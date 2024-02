Baldanzi dopo l'esordio: "Una serata bellissima, grazie Roma per l'accoglienza"

Tommaso Baldanzi ha esordito lunedì sera con la maglia della Roma nel match vinto per 4-0 contro il Cagliari grazie al gol di Pellegrini, alla doppietta di Dybala e alla rete di Huijsen. Il classe 2003, entrato al 74' al posto della Joya, ha assaggiato il prato dell'Olimpico, dove presto sarà chiamato a fare la differenza.

L'ex Empoli ci ha tenuto a commentare su Instagram i momenti indelebili che ha vissuto, ringraziando anche i tifosi giallorossi per come è stato acclamato al suo ingresso sul terreno di gioco: "Una serata bellissima, grazie Roma per l'accoglienza".