Balerdi ed El Shaarawy sbattono sulla traversa: Roma-Genoa non si sblocca, è 0-0 al 45'

Tanta tattica, duelli a tutto campo e un'aggressività del Genoa che complica i piani di una Roma fortemente ritoccata da Gasperini dopo le fatiche in Champions League: all'Olimpico il primo tempo finisce 0-0, nonostante due grandi occasioni per passare in vantaggio con Balerdi ed El Shaarawy.

Tattica e gioco chiuso

Uno schieramento a specchio: così Daniele De Rossi lancia la sfida a Gian Piero Gasperini, con una partita a scacchi da un uomo contro uomo a tutto campo in Roma-Genoa. I rossoblù hanno saputo contenere facilmente i giallorossi, penalizzati da ritmi bassi e prevedibili. Questo ha offerto un paio di situazioni vantaggiose agli ospiti di affacciarsi dalle parti di Gollini, con un brivido per i padroni di casa all'8' con un'iniziativa all'interno dell'area di rigore di Osmajic. La gara, tuttavia, fatica ad accendersi per una serie di difficoltà riscontrate dagli uomini del Gasp, alle prese con le distanze giuste da trovare ma anche l'intesa tra compagni. Superato il quarto d'ora Soulé e Rodrigo Mora hanno scaldato i guantoni di Bijlow, tuttavia senza la giusta precisione.

Due traverse, a fiammate alterne

Lo scorrere dei minuti e la fiducia montata nella Roma con una serie di giocate sporadiche ma propositive ha permesso a Rodrigo Mora e compagni di bussare alla porta del Genoa. Un calcio d'angolo al 30' perfettamente confezionato da Pisilli per trovare l'incornata di Balerdi ha fatto terminare il pallone addosso alla traversa, mentre l'ex stellina del Porto da un inserimento improvviso ha testato i riflessi del portiere rossoblù con una girata di testa. La truppa di DDR ha lanciato la risposta con l'ex El Shaarawy, a far tremare la traversa con una botta tremenda dalla distanza. La gara non ha voluto saperne di sbloccarsi, vuoi per l'aggressione costante del Genoa e anche per l'incapacità dei giallorossi di trovare la giocata decisiva per andare in gol. Al termine dei primi 45 minuti la gara si chiude sullo 0-0, al termine di un minuto di recupero.