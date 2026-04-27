Lazio, Basic: "Il ritorno dei tifosi allo stadio per la finale di Coppa Italia ci dà energia"

Toma Basic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste prima della partita di questa sera alle ore 20:45 sul campo dell'Udinese, match che chiude a tutti gli effetti il programma della 34^ giornata della Serie A 2025/26: "Spero che saremo pronti per quella che sarà la partita di stasera, come contro Atalanta e Napoli".

Si sente un ammazza big?

"Ho perso un po' di ritmo, sono stato quasi due mesi fuori ma queste partite che abbiamo fatto mi hanno aiutato ad avvicinarmi al ritmo di prima, voglio tornare quello di prima".

Come vivete questa lontananza dai vostri tifosi?

"Erano con noi sia prima di andare a Bergamo che al ritorno, il loro ritorno allo stadio per la finale ci dà energia".