Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, Basic non snobba l'Udinese: "Non sembra, ma quella di oggi è una partita importante"

Lazio, Basic non snobba l'Udinese: "Non sembra, ma quella di oggi è una partita importante"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 20:25Serie A
Alessio Del Lungo

Toma Basic, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro l'Udinese: "La notte di Bergamo ha lasciato tante emozioni. Eravamo tutti contenti, ma oggi è una partita importante. Non sembra, ma è da qui che si costruiscono le basi per le prossime gare. Penso che dobbiamo giocare così ogni partita per arrivare pronti alle prossime sfide".

Giocare bene vi aiuta a prepararvi pure per la finale di Coppa Italia.
"Anche prima dell'Atalanta si diceva che a Napoli avremmo fatto così, così, ma in realtà abbiamo fatto molto bene, così come a Bergamo. Questa è una strada per il futuro".

Articoli correlati
Lazio, Basic: "Il ritorno dei tifosi allo stadio per la finale di Coppa Italia ci... Lazio, Basic: "Il ritorno dei tifosi allo stadio per la finale di Coppa Italia ci dà energia"
Lazio, Basic: "Ancora più uniti dopo la vittoria in Coppa Italia" Lazio, Basic: "Ancora più uniti dopo la vittoria in Coppa Italia"
Lazio, Basic al 45': "Importante continuare con questi principi di gioco" Lazio, Basic al 45': "Importante continuare con questi principi di gioco"
Altre notizie Serie A
Lazio, Basic: "Il ritorno dei tifosi allo stadio per la finale di Coppa Italia ci... Lazio, Basic: "Il ritorno dei tifosi allo stadio per la finale di Coppa Italia ci dà energia"
Cagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: Caprile, parate per la salvezza. Raspadori è un... Cagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: Caprile, parate per la salvezza. Raspadori è un fantasma
Lazio, Sarri: "Per costruire qualcosa dobbiamo giocare come mercoledì. Sorpreso da... Lazio, Sarri: "Per costruire qualcosa dobbiamo giocare come mercoledì. Sorpreso da Rovella"
Serie A, la classifica aggiornata: Atalanta, l'Europa (League) si allontana. Cagliari... Serie A, la classifica aggiornata: Atalanta, l'Europa (League) si allontana. Cagliari quasi salvo
Udinese, Nani: "Sentiremo parlare di Gueye. Zaniolo? Non distraiamoci, decideremo... Udinese, Nani: "Sentiremo parlare di Gueye. Zaniolo? Non distraiamoci, decideremo con lui"
Mendy e Borrelli stendono l'Atalanta e avvicinano il Cagliari alla salvezza: è 3-2... Mendy e Borrelli stendono l'Atalanta e avvicinano il Cagliari alla salvezza: è 3-2 alla Domus Arena
Udinese, Nani: "Vogliamo tenere i big. Anche Zaniolo, è felice qui" Udinese, Nani: "Vogliamo tenere i big. Anche Zaniolo, è felice qui"
Lazio, Basic non snobba l'Udinese: "Non sembra, ma quella di oggi è una partita importante"... Lazio, Basic non snobba l'Udinese: "Non sembra, ma quella di oggi è una partita importante"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Mendy e Borrelli stendono l'Atalanta e avvicinano il Cagliari alla salvezza: è 3-2 alla Domus Arena
Immagine top news n.1 Dino Tommasi sostituisce Rocchi da designatore degli arbitri. La nota dell'AIA
Immagine top news n.2 Le date del calciomercato 2026-27: quando sarà possibile fare acquisti tra estate e inverno?
Immagine top news n.3 L'ex arbitro Carmagnini: "Macché Calciopoli, su Rocchi la vendetta di uno trombato l'anno scorso"
Immagine top news n.4 Allegri: "Leao mai stato continuo, non lo era neanche 3-4 anni fa". Tutti i numeri di Rafa col Milan
Immagine top news n.5 Quale futuro per Sogliano? Il ds non ha ancora risposto al Verona e intanto spunta la Lazio
Immagine top news n.6 Commissario in FIGC? La minaccia UEFA: italiane fuori dalle coppe e niente Euro 2032
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti: "Risultato col Milan corretto. Su Conceiçao si può costruire futuro importante"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro
Immagine news podcast n.2 L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione
Immagine news podcast n.3 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.4 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Terremoto arbitri, cosa succede adesso? Ecco il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Gavillucci: "Arbitri, nuova pagina nera. Il sistema va messo sotto processo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan-Juve desolante. Rossoneri al 90% in Champions ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Sarri: "Per costruire qualcosa dobbiamo giocare come mercoledì. Sorpreso da Rovella"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Atalanta, l'Europa (League) si allontana. Cagliari quasi salvo
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Nani: "Sentiremo parlare di Gueye. Zaniolo? Non distraiamoci, decideremo con lui"
Immagine news Serie A n.4 Mendy e Borrelli stendono l'Atalanta e avvicinano il Cagliari alla salvezza: è 3-2 alla Domus Arena
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Nani: "Vogliamo tenere i big. Anche Zaniolo, è felice qui"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Basic non snobba l'Udinese: "Non sembra, ma quella di oggi è una partita importante"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 SudTirol, si ferma Bordon per una frattura al piede sinistro. Verdi torna in gruppo
Immagine news Serie B n.2 Cesena, il direttore generale Corrado Di Taranto rinnova fino al 2028
Immagine news Serie B n.3 Venezia, si dimette il Managing director Tancredi Vitale. La nota del club
Immagine news Serie B n.4 Solo tre club sicuri di essere nella Serie B 26/27. E nessuno di loro ci gioca adesso
Immagine news Serie B n.5 Serie B, lotta salvezza: 6 squadre in 6 punti, playout e retrocessione. Le combinazioni
Immagine news Serie B n.6 Serie B, chi va ai playoff? Palermo, Catanzaro e Modena certe. Bagarre per 7° e 8° posto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Antonini: "Riavremo almeno 13 punti". Po l'appello a Abodi: "Deve commissariare la FIGC"
Immagine news Serie C n.2 I pro riabbracciano la prima vincitrice della Coppa Italia: Vado in C dopo quasi 80 anni
Immagine news Serie C n.3 Parte la corsa all'ultimo posto per la Serie B: date e orari del primo turno dei playoff
Immagine news Serie C n.4 Ultimo atto tra Vicenza, Arezzo e Benevento: date e orari della SuperCoppa di Serie C
Immagine news Serie C n.5 Integrazione di organico in Serie C: club di categoria hanno precedenza sulla D. Ma no su Squadre B
Immagine news Serie C n.6 Foschi: "Il mio Renate una favola? Sì, ma organizzata. Possiamo stare in alto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
Immagine news Calcio femminile n.2 Frecciarossa di Trenitalia Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la Champions
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?