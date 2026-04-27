Lazio, Basic non snobba l'Udinese: "Non sembra, ma quella di oggi è una partita importante"

Toma Basic, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro l'Udinese: "La notte di Bergamo ha lasciato tante emozioni. Eravamo tutti contenti, ma oggi è una partita importante. Non sembra, ma è da qui che si costruiscono le basi per le prossime gare. Penso che dobbiamo giocare così ogni partita per arrivare pronti alle prossime sfide".

Giocare bene vi aiuta a prepararvi pure per la finale di Coppa Italia.

"Anche prima dell'Atalanta si diceva che a Napoli avremmo fatto così, così, ma in realtà abbiamo fatto molto bene, così come a Bergamo. Questa è una strada per il futuro".