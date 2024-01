Bayern Monaco su Tomori. Dalla Germania: è uno dei primi nomi, possibile tentativo col Milan

vedi letture

Importante notizia di mercato in arrivo dalla Germania, in particolare dall'edizione locale di Sky Sport. Secondo l'emittente infatti il Bayern Monaco, club alla ricerca di un difensore centrale in questa sessione di gennaio, avrebbe mosso i primi passi per Fikayo Tomori del Milan.

Il centrale inglese, attualmente alle prese con il recupero dall'infortunio, è uno dei primissimi nomi sulla lista del club bavarese ed il suo principale sponsor sarebbe il direttore sportivo Christoph Freund, tanto che nelle ultime settimane l'uomo mercato avrebbe cercato di convincere anche il resto della dirigenza ad investire su di lui già nella sessione di mercato invernale.

Ad oggi appare piuttosto improbabile che il Milan possa privarsi della sua colonna difensiva visti i tantissimi problemi di infortuni nel reparto. Dopo Gabbia, infatti, l'idea di Moncada e del comparto mercato rossonero è quella di acquistare un altro difensore centrale. Il Bayern comunque monitora attentamente la situazione e per l'emittente non è da escludere un ulteriore tentativo nel corso delle prossime settimane di mercato invernale. In questa stagione, prima dell'infortunio, il centrale classe '97 aveva collezionato un totale di 22 presenze con la maglia rossonera, divise in 16 di campionato e 6 di Champions League, con all'attivo anche 3 gol.