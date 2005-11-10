Belahyane e Provstgaard sono costati zero alla Lazio. Più 13,5 milioni di euro di bonus

Classifica alla mano, nessuno è partito bene quanto la Lazio in Serie A, togliendo i campioni in carica dell'Inter che viaggiano a braccetto con la rivelazione del campionato in maglia biancoceleste. Sono tanti i segreti dietro alla partenza sprint della squadra di Gattuso, con un focus che adesso vogliamo stringere su due protagonisti a sorpresa, due che sono diventati titolarissimi con il nuovo allenatore: il difensore centrale Oliver Provstgaard e il tenace centrocampista difensivo Reda Belahyane.

Nessun esborso per il cartellino

Nonostante non sembrino avere troppo in comune, in realtà Provstgaard e Belahyane sono legati da più aspetti di quanto non si creda. Per esempio, banalmente, sono arrivati alla Lazio nello stesso momento, nella sessione di gennaio del 2025. Con un esborso complessivo per la società capitolina - già al tempo con limiti al mercato - di... zero euro. Almeno per la parte fissa, visto che poi il totale sarebbe stato riequilibrato con i bonus. Per una spesa finale da 13,5 milioni di euro.

Il segreto è nella formula usata

Per capire meglio, basta riprendere i comunicati ufficiali dell'epoca relativi agli acquisti dei due. Iniziando dal difensore, preso in patria dal Vejle: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver acquisito definitivamente il contratto di lavoro del calciatore Oliver Provstgaard Nielsen, proveniente dal club danese BK Vejle. L’acquisizione definitiva è gratuita e prevede un corrispettivo variabile di Euro 4.000.000,00 al verificarsi di particolari condizioni sportive". Lo stesso meccanismo previsto con l'Hellas Verona per Belahyane (a 9,5 milioni di euro) e, tanto per dare un altro riferimento del presente, anche quest'estate con Pinamonti, preso dal Sassuolo per 3 milioni di euro più 9 di bonus.