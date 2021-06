Belgio in bolla, ma Lukaku ha chiesto ufficialmente di poter vedere Eriksen in ospedale

vedi letture

Oggi a Copenaghen ci sarà un amico di Eriksen, che è pure l’incubo di mezza Danimarca: Romelu Lukaku è il totem del Belgio che domani sfida la nazionale di casa al Parken, lo stadio del dramma. Il centravanti dell’Inter, assieme a Jan Vertonghen, ex compagno di Christian al Tottenham - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha chiesto ufficialmente di poter vedere Eriksen per qualche secondo in ospedale. Ci, sono, però tempi stretti e un codice rigido che rendono difficile la realizzazione del progetto: il Belgio è in bolla, nessuno può muoversi, e l’ospedale non consente visite supplementari. Probabile che i due si rivedano a Milano, tutti sperano in campo.