Bellinazzo: "Verifiche FFP su 30 club, inclusi Roma, Inter, Juve e Milan. Sanzioni improbabili"

Marco Bellinazzo, esperto giornalista di finanza sportiva, precisa che le verifiche sul FFP non riguardano solo l'Inter: "Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei (inclusi Roma, Inter, Juve e Milan) ed era un atto dovuto della Uefa considerando l'impatto della pandemia. Difficile ci siano sanzioni. Entro aprile le regole saranno rinnovate in vista della stagione 2024/25", ha scritto su Twitter il noto giornalista.