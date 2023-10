Beltran, altri segnali ad Italiano: la Fiorentina ha forse trovato il suo centravanti titolare

Se non fossero bastati i due gol contro il Cukaricki, Lucas Beltran ha mandato altri segnali a Vincenzo Italiano all'Olimpico. La Fiorentina è uscita sconfitta per 1-0 contro la Lazio, non ha segnato per la seconda volta consecutiva in Serie A e questo potrebbe far pensare ad un'altra prova incolore del centravanti titolare schierato dal tecnico gigliato, ma non è così. Il Vichingo ha forse fatto lo step che tutti stavano aspettando: la stessa voglia e ferocia nel pressing, meno appariscente lontano dalla porta e nel legare il gioco, più presente negli ultimi 16 metri. Il gol annullato non conta per le statistiche, i voti o quant'altro, ma la freddezza e la tranquillità mostrate davanti alla porta restano, così come la sua capacità di dettare il movimento in profondità, che ha ricordato molto quello fatto in occasione del pallonetto realizzato in Conference League. L'argentino ha poi dimostrato anche un gran tempismo e facilità nello smarcamento, grazie ai quali è riuscito a liberarsi in area per colpire di testa in mischia, trovando il palo. Una caratteristica che ricorda un po' Lautaro Martinez.

Firenze adesso è già concentrata sul 5 novembre e sulla partita contro la Juventus, che da sempre viene considerata dai tifosi viola come una gara speciale, diversa da tutte le altre. Italiano sarà ancora una volta "costretto" a scegliere tra Beltran e Nzola, ma la sfida contro la Lazio dovrebbe aver fugato gli ultimi dubbi: Nzola è entrato nuovamente a gara in corso, ma non ha inciso. L'angolano è apparso in difficoltà, poco reattivo e soprattutto bisognoso di ritrovare una fiducia che la rete contro il Cagliari non gli ha restituito pienamente. L'immagine eloquente che racconta la sua partita di Roma è quella quando riceve un pallone incontro nell'esatto momento in cui lui detta la profondità al compagno, segno anche di uno stile di gioco che non si sposa alla perfezione con ciò che propone la Fiorentina, ovvero palla a terra, fraseggi stretti e uno-due rapidi. L'unica certezza per il momento però è che, se qualcuno dovesse colpire domenica prossima, potrebbe davvero entrare nel cuore dei tifosi della Fiorentina.