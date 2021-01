Benevento, gioia Pastina: "Felice per esordio e assist, testa al Crotone"

Esordio con assist per il giovane difensore del Benevento Christian Pastina, gettato nella mischia nei secondi 45 minuti e autore di una prova di personalità e coraggio a cospetto di una corazzata come l'Atalanta. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni di OttoChannel: "Sono molto emozionato per questo esordio, ci tengo a dedicare questo momento alla mia famiglia. Un abbraccio anche a mister Inzaghi, è molto importante avere un allenatore che mette tutti sullo stesso piano a prescindere dai nomi e dall'età. Ho cercato di farmi trovare pronto, l'assist mi ha reso felice ma sono ancora più felice per il gol di Marco Sau che ci aveva rimesso in partita. Non dobbiamo fare drammi, la testa va già alla trasferta di Crotone che sarà molto importante per noi. I giovani in campo? Il Benevento ha un ottimo settore giovanile, vedrete che anche Masella e Lucatelli daranno grosse soddisfazioni".