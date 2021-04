Benevento, il ds Foggia fa i calcoli: "Salvezza a 37-38 punti? Puntiamo a 40 per essere sicuri"

Il Benevento, a nove giornate dalla conclusione, ha ben otto punti di vantaggio sulla zona rossa. Come si fa a completare questa missione? A rispondere alla domanda, nell'intervista al Corriere dello Sport, è il ds del club Pasquale Foggia: "Semplice, con lo stesso atteggiamento mostrato fino ad ora. Bisogna stringere i denti per un altro mesetto da qui alla fine e portare a casa i punti che servono per mettersi al riparo da ogni sorpresa. Quanti ne servono? Tutti dicono anche 37-38, noi puntiamo ai 40 punti per essere sicuri. Poi magari cambieremo idea strada facendo, quando arriveremo verso il traguardo. Se ne serviranno di meno, sarà meglio".