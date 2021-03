Benevento, Inzaghi punta al recupero di Iago Falque: può partire dal 1' col Parma

La stagione del Benevento è decisamente positiva, tuttavia qualche giocatore non ha reso secondo le aspettative. Uno di questi è sicuramente Iago Falque, che con la maglia delle Streghe non ha ancora dimostrato il suo valore. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, mister Filippo Inzaghi potrebbe concedergli una chance contro il Parma. Molto dipenderà però dal modulo di gioco utilizzato: il giocatore troverebbe infatti spazio solo nel 4-3-2-1, qualora si confermasse il 3-5-2 per lui non ci sarebbe posto nell'undici titolare. A quel punto sarebbe ipotizzabile un suo utilizzo a gara in corso.