Benevento-Milan 0-1 al 15'. Kessie perfetto dal dischetto, rossoneri avanti

Milan in vantaggio al 15' grazie a un rigore di Franck Kessie. Esecuzione perfetta dell'ivoriano che mette la palla all'incrocio alla destra di Montipò. Massima punizione concessa per un fallo di Tuia su Rebic. È il quinto gol in questo campionato per il centrocampista, che migliora lo score della stagione passata.