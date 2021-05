Benevento, Montipò: "La A insegna che non si può abbassare la guardia"

vedi letture

"Non dico che torniamo a casa rammaricati, però c'era la sensazione di poter fare qualcosa in più pur a cospetto di un avversario del livello del Milan. Non so dare una spiegazione su cosa sia cambiato, in negativo, in questo girone di ritorno, ma siamo una neopromossa e un periodo di difficoltà andava messo in preventivo. Sono molto fiducioso per il futuro ma allo stesso tempo mi ritengo una persona razionale: anche dopo il match con la Lazio sembrava ci fossero stati dei segnali positivi, poi è arrivato il ko inaspettato con l'Udinese e quindi dobbiamo mantenere la testa bassa e pedalare proprio come chiede il nostro allenatore. Da martedì prepareremo la sfida contro il Cagliari, purtroppo non so spiegarmi come mai prendiamo tutti questi gol nei primi minuti. D'istinto verrebbe facile parlare di approccio, ma se non hai la mentalità giusta non conquisti 31 punti fermando, tra l'altro, anche grosse squadre. La A è questa, nessuno regala nulla. Ma il Benevento ha ancora il destino nelle proprie mani, prepareremo nel migliore dei modi la gara con il Cagliari che va affrontata quasi come fosse una finale. Le parate su Ibra? Sono lì per quello, se venissi poco impegnato significherebbe che la squadra punta solo a difendersi e si chiude. Invece noi siamo propositivi e ci può stare concedere qualcosa, figuriamoci a San Siro contro una rosa di campioni". Così il portiere del Benevento Lorenzo Montipò al termine della gara persa col Milan.