Benevento, Montipo: "Reina ha ammesso che non c'era il rigore"

"Sinceramente torno a casa con grande rammarico. Nel primo tempo abbiamo concesso troppe occasioni, una squadra del livello della Lazio non perdona. Mi ha colpito, però, il gesto di un portiere di esperienza e caratura internazionale come Reina: nell'intervallo ha detto al quarto uomo che, a suo avviso, non c'erano gli estremi per fischiare il rigore a favore dei biancocelesti. Evidentemente non mi ero sbagliato, il mio intervento era regolare e ho molti dubbi anche su quello assegnato a loro nella ripresa. Il Benevento, però, deve ripartire da una reazione straordinaria: giocavamo all'Olimpico, contro gente abituata a fare la Champions, eppure lasciamo il campo a testa altissima e con ritrovata consapevolezza dei nostri mezzi. E' vero che dietro non mollano nulla e che il vantaggio sulla terzultima è diminuito ma siamo artefici del nostro destino e non dobbiamo inseguire nessuno. Col Genoa ci aspetta uno scontro diretto determinante, poi verrà l'Udinese a casa nostra e dobbiamo far valere il fattore campo. Sono estremamente convinto che siamo una grande squadra, lo penso specialmente dopo una sconfitta: spesso veniamo puniti non per meriti altrui, ma per ingenuità nostre che sono facilmente evitabili. Ma ci sono tutti i presupposti per conquistare il nostro scudetto: la salvezza!". Così il portiere del Benevento Lorenzo Montipo ai microfoni di OttoChannel.