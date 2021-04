Benevento-Parma 2-2, le pagelle: Man salva il punto, Glik e Barba protagonisti in positivo

BENEVENTO-PARMA 2-2

BENEVENTO

Montipò 6,5 - Firma almeno un paio di parate importante che tengono il Benevento in partita nella ripresa. Poco da fare sui due gol subiti.

Tuia 6 - Il meno in evidenza nel trio difensivo, anche perché sulla sua strada ha Gervinho, che quasi non tocca palla per lunghi tratti.

Glik 7 - Firma il gol che sblocca la gara e tiene a bada Pellè per tutti i novanta minuti: l'ariete salentino era il calciatore avanzato più temibile, ma il polacco lo sovrasta in ogni frangete.

Barba 6,5 - Fondamentale sia in difesa che in attacco: sua la torre che manda Glik in gol e sua anche la spintarella che impedisce il 3-2 del Parma a tempo scaduto.

Depaoli 6,5 - Dalle parti di Gagliolo c'è un'autostrada e la percorre con continuità e profitto, anche se gli manca l'assist vincente per le due torri.

Hetemaj 6 - Tanto lavoro oscuro e pressing avanzato nei suoi novanta minuti.

Schiattarella 6,5 - Assolutamente fondamentale nel dettare i tempi e mantenere gli equilibri in campo: c'è un Benevento con Schiattarella e uno senza, insostituibile.

Ionita 6,5 - Il suo colpo di testa è la giocata più importante della partita in casa Benevento: ha infatti il merito di rompere il forcing del Parma, che stava spingendo per arrivare al vantaggio e si trova invece a inseguire.

Improta 6,5 - Passa gran parte della prima frazione per terra: è il più leggero dei suoi, subisce tanto ma è sempre prezioso.

Lapadula 5,5 - Nel primo tempo uno-due scolastico con Gaich lo manda in porta ma la freddezza è un aspetto su cui il peruviano deve ancora lavorare. Dal 64' Caprari 6,5 - Firma l'importantissimo assist del 2-1, un gol che spezza il forcing del Parma e di fatto regala al Benevento un punto molto pesante.

Gaich 6 - Meno brillante rispetto alle ultime, recenti, uscite: si dà tanto da fare ma agisce spesso e volentieri lontano dall'area di rigore. Dall'80' Di Serio sv.

Allenatore: Filippo Inzaghi 6 - L'andamento della gara non è quello atteso forse, ma il risultato non può che essere gradito: il Benevento si presentava con due possibilità su tre e tiene a distanza il Parma in classifica.

PARMA

Sepe 6 - Non ha particolari responsabilità sui due gol subiti.

Laurini 6 - L'unico a non commettere errori marchiani nel primo tempo: non basta, D'Aversa lo lascia negli spogliatoi alla ripartenza. Dal 46' Busi 6,5 - Entra bene in partita, conferma la crescita individuale e va anche vicino al gol con una puntata "da calcetto" che aveva sorpreso Montipò.

Osorio 5 - Primo tempo molto difficile per il venezuelano, che sembra un pesce fuori d'acqua in ogni situazione difensiva. Più positivo nella ripresa.

Bani 5,5 - Chiusura tardiva su Glik in occasione del vantaggio sannita, anche se la colpa va condivisa con Kucka, che si dimentica di marcare. Entra però nel gol dell'1-1.

Gagliolo 5 - Pomeriggio da dimenticare per il difensore svedese: fermo sulle gambe in diverse occasioni nel primo tempo, il Benevento sfrutta tutti gli spazi che lascia alle sue spalle.

Hernani 5,5 - Gioca a ritmi che il centrocampo del Parma non può reggere. D'Aversa lo sposta sulla fascia sinistra nella ripresa e la situazione migliora sensibilmente. Dall'85' Conti sv.

Brugman 5,5 - Il centrocampo ducale è in grossa difficoltà nel primo tempo, ma non sembra certo lui il maggior colpevole. Dal 46' Kurtic 6,5 - Entra deciso e cattivo in campo, firmando il pareggio e dando una incisività diversa alla linea mediana della squadra.

Kucka 5,5 - L'ultimo a mollare nel primo tempo, ma oggi stecca anche lui, specie in fase difensiva e nel ritmo. Dal 78' Cornelius 6,5 - Entra ed è decisivo: una torre trasformata nel gol del pareggio da Man e una seconda che per poco il rumeno non trasforma nel gol del sorpasso.

Man 6,5 - L'unico ad apparire in forma nel tridente che gioca per oltre 75 minuti nel Parma: realizza un gol bellissimo e va vicino al bis. Tantissimi margini di miglioramento, ma il primo gol in Serie A potrà aiutarlo nella crescita mentale.

Pellè 5 - Tantissimi errori di misura nella sua partita: passaggi sbagliati di diverse unità, stop approssimativi e zero pericolosità nei suoi novanta minuti. Stavolta non riesce a incidere.

Gervinho 4 - L'unico vero dilemma è come sia possibile lasciarlo in campo 77 minuti. Sbaglia qualsiasi cosa, toccando una decina di palloni in tutta la gara e passeggiando mentre i compagni corrono in ripiegamento. Non solo, firma il fuorigioco che annulla il vantaggio crociato. Dal 77' Mihaila sv.

Allenatore: Roberto D'Aversa 5,5 - Incomprensibile la gestione Gervinho-Mihaila, considerando che il rumeno ha firmato gli ultimi 4 punti del Parma. Primo tempo negativo, ma dà una sterzata nella ripresa e nonostante questo gli episodi non lo premiano. Altro scontro diretto dal peso specifico altissimo che non riesce a portare a casa dopo quelli con Spezia, Udinese,