Benevento, si sogna l'impresa nel derby...col giallo Iago Falque

+10 dalla terzultima, squadra mai realmente invischiata nella lotta per non retrocedere, gruppo da record in B che ha saputo ripetersi a buoni livelli anche in massima serie, capacità di fermare grandi avversarie come Lazio, Juventus e Roma, Nicolas Viola che parla da leader ed è convinto che "non ci rendiamo ancora conto nemmeno noi di quanti margini di miglioramento abbiamo". E' un Benevento formato super quello che si appresta ad affrontare il Napoli per la quarta volta nella storia. Almeno in massima serie, In passato sono arrivate sconfitte nette o in rimonta, come accaduto all'andata. Stavolta, però, gli umori saranno diametralmente opposti: gli azzurri sono in crisi, hanno tante assenze, c'è un allenatore in bilico e un impegno europeo in mezzo che potrebbe incidere sulla condizione fisica, i giallorossi hanno spensieratezza, entusiasmo e organizzazione. Insomma, la ciliegina sulla torta di due anni che resteranno per sempre nella storia sarebbe quella di battere i cugini del Napoli, derby nel derby in virtù della presenza in campo dei fratelli Insigne. Una settimana all'insegna del sorriso viene però parzialmente rovinata dal caso Iago Falque. Il fantasista, indicato a più riprese come una sorta di acquisto di gennaio, si è fermato un'altra volta e rischia di restare fermo ai box per diverse settimane.""Mi dispiace di dovermi fermare un'altra volta, purtroppo anche questo fa parte del gioco. Cercherò di recuperare il prima possibile seguendo l'unica strada che conosco, il lavoro! Grazie a tutti quelli che sono al mio fianco anche nei momenti difficili!" ha scritto sui suoi profili ufficiali ed è un vero peccato che il Benevento, dopo l'investimento estivo, non abbia praticamente quasi mai avuto a disposizione un elemento che, se in forma, avrebbe potuto fare la differenza. Le alternative non mancano, ma è chiaro che l'ennesimo infortunio potrebbe porre un grosso interrogativo anche sul futuro in terra sannita dell'ex Torino.