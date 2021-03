Benevento, Viola euforico: "Ho sempre detto che siamo veramente forti"

vedi letture

"E' una giornata storica, quel classico momento che ogni giocatore porterà sempre nella sua mente. L'infortunio è alle spalle, sognavo un pomeriggio del genere da condividere con i miei compagni di squadra. Ho una gran voglia di dare un contributo importante, so che posso essere un calciatore incisivo per un Benevento che si è difeso bene, ma che ha qualità e potenzialità anche per praticare un bel calcio offensivo. Non so perchè facciamo più punti fuori che in casa: le statistiche dicono questo, penso semplicemente che in trasferta le ripartenze sono più frequenti e possiamo sfruttare le nostre caratteristiche. Migliorassimo nel palleggio potremmo mettere sotto chiunque anche al "Vigorito". Ora ci dobbiamo concentrare esclusivamente sulla partita col Parma: non abbiamo fatto nulla, la salvezza è ancora lontana e ci siamo accorti che basta un approccio sbagliato per dilapidare il vantaggio. Gaich? Sono contento della sua prestazione, si vedeva subito che potesse essere un rinforzo di spessore. La squadra è stata brava ad aiutarlo, lui si è messo a disposizione". Così il centrocampista del Benevento Nicolas Viola ai microfoni di OttoChannel.