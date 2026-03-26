Focus TMW Benfica, in rampa di lancio c'è Anísio Cabral. Due difensori valgono tantissimo

Il Benfica si appoggia alla sua cantera. Ma le giovanili, in questo preciso momento storico, non stanno creando valore rispetto a quanto visto nel recentissimo passato. Non è dato sapere qual è il motivo, se l'arrivo di José Mourinho o una relativa mancanza di talento in questo preciso momento storico. La scelta è stata quella di creare una squadra che potesse competere per tutti gli obiettivi già da ora, con la sensazione che servirà almeno un'altra annata per provare a farlo.

Il valore

È dato in larga parte dai difensori. Antonio Silva era un obiettivo nella scorsa stagione, quando la Juventus cercava un difensore centrale - alla fine arrivò Renato Veiga - oltre a Tomas Araujo. Entrambi sono sotto i ventitré anni e probabilmente verranno ceduti nei prossimi mesi per fare cassa e ricominciare, probabilmente ancora da giocatori delle giovanili. Da capire come andrà José Neto, due presenze in Liga Portugal, che si candida a essere una sorpresa. L'altro è Daniel Banjaqui, sull'altro lato della difesa.

Sorpesa Anisio

Nelle ultime settimane Mourinho ha lanciato il giovanissimo Anísio Cabral, anni diciotto, che ha segnato due gol in cinque partite. Poco per capire se sarà (o meno) un fuoco di paglia, mentre a centrocampo Joao Veloso e Joao Rego si candidano per la prossima annata.

Portieri: Samuel Soares

Difensori: Antonio Silva, Tomas Araujo, José Neto, Daniel Banjaqui

Centrocampisti: Joao Veloso, Joao Rego

Attaccanti: Anisio Cabral

Esordienti: Rodrigo Rego, Ivan Lima