Bernardeschi su Kvaratskhelia: "Il più forte della A. Per il Napoli sarà dura trattenerlo in estate"

Federico Bernardeschi, nella sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Khvicha Kvaratskhelia, vera sorpresa del Napoli in questa stagione: "Per me è il più forte della A, erano anni che non vedevo uno così completo: ha gamba, fisico, corsa e intelligenza, oltre alla personalità e una velocità devastante. Il Napoli faticherà a tenerlo in estate. Nelle ultime gare ho rivisto la vera Juve, blindata dietro e davanti ha troppa qualità per non riuscire a segnare. A gennaio con la rosa al completo sarà dura fermarla".