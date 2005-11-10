Bertoni: "La Fiorentina può lottare per una coppa, ma serve uno sforzo da parte di tutti"

L'ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale argentina Daniel Bertoni è intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola e ha analizzato la difficile partenza avuta in campionato. Queste le sue parole: "Per me la rosa che è stata creata può lottare per una coppa. Però lì sta alla mano della società, del direttore sportivo, dell'allenatore e principalmente dei calciatori, perché quelli che vanno in campo siamo noi".

L'argentino ripone aspettative anche in Mastantuono e Pellegrino: "Da loro mi aspetto molto. Hanno qualità, devono avere più qualità". Un giudizio particolarmente positivo è riservato a Oulai, che lo aveva colpito entrando nella ripresa della sfida del centenario contro il Frosinone: "Mi è piaciuto molto Oulai quando è entrato nel secondo tempo. Per me è un calciatore diverso, con tutto il rispetto di tutti gli altri ragazzi, però si vede che è un regista nato".

Infine, il messaggio alla tifoseria, con un pensiero speciale per la Curva Fiesole: "Per me la Fiorentina è una delle squadre che più amo. Chiedo ai tifosi della Curva Fiesole, che amo, di stare vicino alla squadra. Questa squadra, con la passione, l'affetto e quel calore che avete voi fiorentini, può andare molto avanti".