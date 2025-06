Ufficiale Bezhani non raggiungerà Comolli alla Juventus. Il Tolosa lo promuove a direttore sportivo

Il Tolosa ha annunciato una serie di cambiamenti nell’organigramma dirigenziale con l’obiettivo di rafforzare la struttura del club in vista della stagione 2025/26. La nuova organizzazione punta a valorizzare le competenze già presenti internamente, affiancando ai professionisti già in società altre figure importanti, in un contesto di transizione in cui il club sta cercando ancora un nuovo presidente.

Il presidente ad interim, Neil Chugani, continuerà a supervisionare tutte le attività del club. Sul piano sportivo, la guida sarà affidata alla coppia formata da Viktor Bezhani e Massimo Calvelli. Bezhani, già responsabile del reclutamento, è stato promosso a direttore sportivo ad interim, con il compito di gestire le operazioni di mercato, rispondendo direttamente a Chugani. Calvelli, ex CEO dell’ATP Tour e dirigente di lungo corso in Nike, entrerà a far parte di RedBird Capital come Operating Partner dal 1° luglio. Assumerà sin da subito anche il ruolo di Direttore Generale ad interim delle Operazioni Sportive, supervisionando lo staff tecnico, i dipartimenti performance e data della prima squadra, il centro di formazione e il coordinamento sportivo complessivo.

A supporto nasce un Comitato di Strategia Sportiva co-presieduto da Chugani e Calvelli, con l’obiettivo di garantire il perfetto allineamento tra obiettivi sportivi e visione globale del club. Ne fanno parte:

Viktor Bezhani (DS ad interim)

Julien Demeaux (Responsabile Data e Strategia)

Julien Lacour (Direttore Centro di Formazione)

Cindy Johnson (Direttrice Affari Legali e Risorse Umane)

Benjamin Amirault (Direttore Finanziario e Operativo)