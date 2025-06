Ufficiale Livorno, risolta la questione Indiani. Rescisso il contratto tra il club e il mister

"Unione sportiva Livorno comunica di aver rescisso in data odierna il contratto con Paolo indiani.

Nel ringraziare il mister per lo splendido lavoro di questa stagione, coglie l’occasione per augurargli in bocca al lupo per le prossime avventure professionali": con queste parole, apparse poco fa sul sito ufficiale del club, il Livorno fa sapere di aver rescisso il contratto con mister Paolo Indiani, per il quale però non sono stati resi noti i termini esatti dell'addio, che sembrava destinato a un braccio di ferro.

Come infatti avevamo già anticipato ieri, si era creata una situazione di stallo - per altro senza la possibilità di risoluzione visto che il trainer di Certaldo era in vacanza fuori dall'Italia -, che aveva fatto anche presagire un esonero di Indiani, che sarebbe quindi rimasto a libro paga del club labronico senza la possibilità di allenare altrove almeno fino a un'intesa diversa tra le parti; la mediazione del Grosseto, dove quasi sicuramente approderà Indiani, sembra aver però fatto la differenza.

Ricordiamo infine che il prossimo allenatore del Livorno sarà l'ex Perugia e Pianese Alessandro Formisano, che ha già raggiunto un'intesa con la società toscana su base pluriennale. A breve, sarà annunciato anche il suo arrivo alla guida della prima squadra nell'anno del ritorno in Serie C del club.