Big a parametro 0 - Lionel Messi, il più ambito tra i calciatori costa "solo" l'ingaggio

"Il tema Messi è prioritario. Il nuovo presidente del Barcellona deve compiere tutti gli sforzi necessari per far sì che la meravigliosa storia d'amore tra Leo e il Barça possa proseguire. Io ho un vantaggio rispetto agli altri candidati: ho fiducia in Leo e Leo ha fiducia in me": così Joan Laporta ha parlato del tema più caro a tutti i tifosi del Barcellona in una recente intervista, quello legato alla permanenza di Lionel Messi, che è stata lungamente messa in discussione dalla stessa Pulce nello scorso mercato estivo e che di fatto ha portato alle dimissioni anticipate di Bartomeu. L'ex presidente blaugrana è in corsa per tornare alla guida del club ed è lecito aspettarsi ogni tentativo possibile per trattenere il numero 10 dell'Argentina in Catalogna ancora a lungo.

Il PSG chiama, enigma nuova presidenza - La corsa alla presidenza del club culè al momento occupa tutti i pensieri della dirigenza, che solo dopo aver capito chi guiderà il Barcellona potrà muoversi per un rinnovo così delicato e importante come quello di Messi. Ma l'interesse per il calciatore numero uno al mondo è ovviamente altissimo, specie dai ricchissimi Manchester City e Paris Saint-Germain. Si è espresso al riguardo anche il recentissimo nuovo allenatore del PSG al riguardo, Mauricio Pochettino: "Rispetto i giocatori che appartengono ad altre squadre, capisco che gli altri si arrabbino se se ne parla. Sappiamo però che nel calcio non ci sono santi, nessuno si può lamentare del fatto che ogni club lavori costantemente per migliorare la propria rosa".

Squadra attuale: dal 2000 al Barcellona.

Età: 33 anni.

Ingaggio attuale: 90 milioni di euro a stagione.

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 80 milioni di euro.