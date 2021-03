Bilanci Serie A, solo sei squadre in attivo. Ci sono anche Cagliari e Sassuolo

Il 2019-20 è stato un ciclone per i conti di quattordici squadre di Serie A. Solamente sei sono rimaste in positivo e non c'è nessuna grande. L'Atalanta, che potrebbe rientrare in questo gruppetto per i risultati degli ultimi anni, ha chiuso a +26,5 milioni, con ricavi maggiori dei costi e 38,4 milioni di plusvalenze. Il Brescia ha chiuso con un +5,1 milioni, con 0,4 di minusvalenza ma salvandosi grazie ai diritti televisivi in super crescita rispetto all'anno prima. Poi il Verona, anche lei neopromossa, che aveva un bilancio in rosso prima delle plusvalenze, ma poi ha ceduto vari giocatori (Amrabat su tutti) creando un positivo +8,3 milioni.

E le altre tre? Il Genoa ha portato a casa 76 milioni dalle plusvalenze, chiudendo con un lusinghiero +10,2, ma sono debiti (93,5 milioni) e patrimonio netto (-5,5) a preoccupare. Invece Cagliari e Sassuolo hanno chiesto una mano - come accade spesso - a Fluorsid e Mapei, cioè le aziende che fanno parte del gruppo. Così il Cagliari ha chiuso a 2,6 milioni, mentre i neroverdi in positivo di 800 mila euro.