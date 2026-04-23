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Bologna, -2 dalla gara con la Roma: terapie per Bernardeschi, a parte in tre
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Il Bologna continua gli allenamenti a due giorni dalla partita con la Roma. Attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto per i ragazzi di Vincenzo Italiano.
Secondo quanto raccolto da TMW, ha svolto lavoro differenziato Lukasz Skorupski, insieme a lui a parte anche Nicolò Casale e Thijs Dallinga; terapie per Federico Bernardeschi.
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