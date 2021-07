Bologna, Arnautovic si avvicina ma con lo Shanghai ballano ancora 4 milioni di buonuscita

Per l'approdo di Marko Arnautovic al Bologna, manca solo l'accordo tra l'attaccante e lo Shanghai Port sulla buonuscita per interrompere anzitempo il contratto che lo legava ai cinesi fino al 2022. Ballano 4 milioni di euro che il club non vuole riconoscere al giocatore che ha già deciso di andarsene. Per quanto riguarda l'intesa con gli emiliani, tutto è già apparecchiato con 3 anni di accordo a 2,7 milioni di euro a stagione. La fumata bianca, nonostante questi ultimi ostacoli, è ormai prossima. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.