Bologna-Aston Villa, i convocati di Italiano: out lo squalificato Vitik e altri quattro
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Alla vigilia della sfida di andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei convocati. Assenti Skorupski, Lykogiannis, Dallinga e Dominguez, oltre ai fuori lista De Silvestri e Helland, e allo squalificato Vitik.
L'elenco completo.
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Mario, Miranda, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo, Castro, Odgaard, Orsolini, Rowe.
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