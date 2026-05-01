Bologna, buone notizie per Italiano: Rowe in gruppo a 2 giorni dal Cagliari, Skorupski a parte
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Buone notizie dall'infermeria del Bologna: come riporta il sito ufficiale dei felsinei, l'esterno inglese Jonathan Rowe è rientrato al lavoro con i compagni a due giorni dalla sfida al Cagliari (35° turno di Serie A). Oggi i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo.
Allenamento differenziato per Lukasz Skorupski, Joao Mario e Thijs Dallinga, terapie per Nicolò Cambiaghi.
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