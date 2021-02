Bologna, Dominguez e una presenza che vale più di un milione di euro

La prossima partita che Nicolas Dominguez disputerà con il Bologna, presumibilmente proprio nel prossimo turno contro il Parma, farà scattare uno dei bonus previsti dal contratto di acquisto stipulato con il Velez per il suo arrivo in Italia. Il giocatore infatti, toccherà quota 35 presenze, con gli emiliani che dovranno dunque versare 1,125 milioni di euro in bonus presenze, che vanno così a sommarsi ai 9,5 milioni già versati da Saputo per il centrocampista. A riportarlo è il Corriere dello Sport.