Bologna-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: torna Skorupski. Out Palacio e Tameze

Nel Bologna dopo sette giornate d'assenza torna Skorupski in porta. Difesa a quattro con Dijks a sinistra, mentre a centrocampo la coppia è quella formata da Schouten e Dominguez. In avanti out Palacio con Barrow prima punta e Vignato nella batteria dei trequartisti. L'Hellas perde Tameze, risentimento muscolare, e schiera Dawidowicz al fianco i Ilic con Dimarco difensore di sinistra. In avanti Kalinic supportato da Barak e Zaccagni. Queste le formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow. Allenatore: Mihajlovic

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore Juric