Bologna, in arrivo Bonifazi e Seck. Alla SPAL andranno 6,5 milioni per i due giocatori

Un affare da 6,5 milioni di euro. È quello che Bologna e SPAL stanno definendo in queste ore per portare sotto le due torri il difensore Kevin Bonifazi, classe '96, e la giovane ala Demba Seck, classe 2001. Secondo quanto riferito dal Resto del Carlino i due giocatori arriveranno in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 6,5 milioni (sei per il centrale e il restante come valorizzazione del senegalese). Per Bonifazi sarebbe pronto un quadriennale da 600-700 mila euro a stagione.