Bologna, in estate sarà casting per la punta: la nuova idea porta a Petagna

Il Bologna si prepara per un'estate di casting per il ruolo di nuova punta e oltre al lungo corteggiamento nei confronti di Arnautovic, ci sono altri profili che i rossoblu seguono con attenzione. Sabatini e Di Vaio, consci delle difficoltà economiche che potrebbero incontrare per mettere sotto contratto l'attaccante austriaco, hanno messo in lista altri due giocatori. Uno è un obiettivo di vecchia data, ovvero Pellegri, l'altro è un nuovo obiettivo e porta dritto a Napoli: l'idea sarebbe quella di provare a puntare su Petagna, poco utilizzato in azzurro. A riportarlo è Tuttosport.