Live TMW Bologna,Italiano: "Possibilità di passaggio del turno con l'Aston Villa? Stavolta è 50-50"

Alla vigilia della gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Uefa Europa League 2025-2026 tra Bologna e Aston Villa - in programma domani alle ore 21 allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto il tecnico felsineo Vincenzo Italiano. L’allenatore rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

14.45 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 15

15.00 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Con la Roma erano 49-51% le possibilità di passare il turno, con l'Aston Villa?

"Fifty-fifty, lo diciamo in inglese. Partita che sapete tutti quanto sia complicata ma dobbiamo dimostrare il nostro valore, la nostra forza e le nostre qualità. Conosciamo l'avversario perché l'abbiamo già affrontato due volte ma ogni gara ha una storia differente. La gara andrà gestita in 180'. Domani sarà importantissimo perché la prima gara ti dà modo di affrontare il ritorno in un determinato modo. Abbiamo tutte le possibilità per farlo, dobbiamo giocarci le nostre chance perché è un orgoglio essere nelle prime otto".

È arrivato il momento di espugnare il Dall'Ara?

"Domani ci sarà lo stadi ostacolo e mi auguro che ci dia una grande mano per espugnarlo. Ci arriviamo con grande entusiasmo e aver vinto a Cremona ci ha permesso di preparare bene la partita. A Cremona c'è stato sia il risultato sia la prestazione, domani spero di confermarci in una partita tosta e complicata. So di questa grande attesa e preparazione per quanto riguarda il sostegno che avremo per tutta la partita: la gente ci riconosce la loro vicinanza e mi auguro che continui a stare sempre con noi come chiedevo ad inizio campionato. Faccio nuovamente l'esempio di Orsolini che sbaglia il rigore e viene applaudito: tutto questo deve essere salvaguardato. Sulla carta l'Aston Villa è superiore a noi ma con l'aiuto di tutti possiamo ribaltare i pronostici".

Ha pensato qualcosa per mettere in difficoltà Emery?

"Le due partite precedenti erano del girone di qualificazione, in gara secca e in casa loro. Questa volta si giocheranno 180 minuti e può succedere di tutto.Conosciamo i loro pregi e difetti. Li abbiamo sempre affrontati ad inizio stagione e non come ora che siamo quasi alla fine. Loro hanno individualità, qualità e grande valore: per contrabbatere dovremmo fare una prestazione superlativa, ma sicuramente ci sarà una differenza rispetto alle due gare precedenti".

Cosa dovrà fare il Bologna oltre a metterci intensità?

"Sono convinto che avremo palle gol e dovremo essere concreti. Li abbiamo studiati e nelle gare precedenti abbiamo avuto delle occasioni ghiotte".

Come pensa di limitare McGinn?

"Secondo me è un giocatore di grande intelligenza e affidamento e il loro allenatore lo schiena ovunque in base all'esigenza. Il gol di quest'anno è stata una respinta su corner. Domani vedremo dove sarà schierato e capiremo come comportarci".

Ogni tanto pensa a tutta la strada che ha fatto come tecnico e a tutta quella che potrà fare?

"Ho capito di poter fare l'allenatore negli allievi della Luparense. Lì ho testato le mie idee ed i miei principi e poi c'è stata un'escalation fino alla ciliegina sul percorso rappresentata dal trofeo della Coppa Italia. Quel trofeo ci sta permettendo di affrontare un mostro sacro come Emery e ne vado orgoglioso: è un tecnico vincente che fa giocare bene la sua squadra e che ha vinto 4 volte questa competizione. Sono davvero orgoglioso del percorso".

Heggem è pronto per giocare dal primo minuto?

"Uno tra Casale ed Heggem affiancherà Lucumì".

Pobega o Moro domani?

"Uno di loro due domani farà l'incursore di centrocampo. Chiunque giocherà sa che alcune situazioni vanno attuate perché conosciamo pregi e difetti dell'avversario. Loro hanno milioni di pregi ma concedono qualcosina e dovremo approfittarne".

Si aspetta qualcosa in più da Castro dal momento il gol gli sta mancando?

"Nell'ultimo periodo sta arrivando sotto porta ma non sta avendo concretezza e la fame che lo contraddistingue. Ci sono momenti che fanno parte di una stagione, c'è anche un po' di malasorte, ma lui sta lavorando bene e sta dando tutto per la squadra. Finisce le partite sempre stremato. Arriva da un gran gol a Roma in Europa League e sono convinto che tornerà a far gol, perché lavorando così prima o poi il Dio del calcio ti grafica".

Il fatto che l'Aston Villa non abbia giocato in campionato può essere un vantaggio per voi?

"Siamo in un punto della stagione dove la condizione è al top per tutti e non giocare una partita non è così influente. Li troveremo attenti e concentrati. Hanno avuto modo di lavorare più tempo sulla partita di domani e mi aspetto una squadra pronta a tutto".

Tielemans e Rogers sono degli osservati speciali?

"Se andate a vedere quello che propongono su palla inattiva direi proprio di sì. Sono forti, bravi, tengono la squadra corta, vanno in pressione ed hanno coraggio nel tenere la linea difensiva altissima. Dietro palleggiano benissimo con Pau Torres. Sono bravi con tutti gli effettivi. Dovremo fare una partita perfettisima".

Si aspettava un Joao Mario così incisivo in ambedue lei fasi?

"Dopo l'esordio con il Parma diciamo di no (ride, ndr). Poi si è sciolto ed è una bella sorpresa. Ha capacità di palleggio troppo importanti per una squadra che cerca di costruire con i difensori. Aver un esterno basso che ti fa già due gol e assist non è cosa da tutti. Complimenti a lui perché sta dimostrando cosa è capace di fare e perché si è meritato la Juventus".

Il Bologna, insieme alla Fiorentina, sono l'ultima ancora di salvezza del calcio italiano in Europa?

"Non è proprio così disastroso il percorso in Europa delle squadre italiane. Chiaro che non si vince da diverso tempo, ma ho visto l'Atalanta trionfare in Europa League, l'inter fare due finali di Champions, altre due finali europee le ha disputate la Roma, la Fiorentina due di Conference. Non è tutto da buttare".

15.26 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.